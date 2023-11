Atelier décoration de Noël Pôle petite enfance Lembeye, 8 décembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Atelier parents enfants. Réalisation avec les enfants des décorations pour Noël. Réalisation d’une lanterne et d’une boîte à musique. Sur inscription.

Pour les enfants de 2,5 ans à 6 ans..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 18:00:00. EUR.

Pôle petite enfance Rue Almudevar

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parent-child workshop. Creation of Christmas decorations with the children. Creation of a lantern and a music box. Registration required.

For children aged 2.5 to 6.

Taller para padres e hijos. Realización de adornos navideños con los niños. Realización de un farolillo y una caja de música. Inscripción obligatoria.

Para niños de 2,5 a 6 años.

Workshop für Eltern und Kinder. Herstellung von Weihnachtsdekorationen mit den Kindern. Basteln einer Laterne und einer Spieluhr. Nach vorheriger Anmeldung.

Für Kinder von 2,5 bis 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN