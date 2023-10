Découverte des arts du cirque Pôle petite enfance Lembeye Catégories d’Évènement: Lembeye

Pyrénées-Atlantiques Découverte des arts du cirque Pôle petite enfance Lembeye, 10 novembre 2023, Lembeye. Lembeye,Pyrénées-Atlantiques Atelier parents enfants avec l’association Cirquenbul. Sur inscription..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 18:30:00. EUR.

Pôle petite enfance Rue Almudevar

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parent-child workshop with the Cirquenbul association. Registration required. Taller para padres e hijos con la asociación Cirquenbul. Inscripción obligatoria. Eltern-Kind-Workshop mit dem Verein Cirquenbul. Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-10-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Lembeye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pôle petite enfance Adresse Pôle petite enfance Rue Almudevar Ville Lembeye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Pôle petite enfance Lembeye latitude longitude 43.45036;-0.112

Pôle petite enfance Lembeye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lembeye/