Somme Abbeville, une diversité architecturale à découvrir en visite flash Pôle patrimoine Abbeville, 14 octobre 2023, Abbeville. Abbeville, une diversité architecturale à découvrir en visite flash Samedi 14 octobre, 14h00 Pôle patrimoine Gratuit – Sur réservation Abbeville, une diversité architecturale à découvrir en visite flash 14:00 – 14:30 : architecture romane à l’église Mautort 14 :30 – 15:00 : architecture Louis XIII sur les ruines de l’ancien couvent des ursulines 15:00 – 15:30 : architecture contemporaine à Garopole 15:30 – 16:00 : architecture gothique à la Collégiale Saint-vulfran 16:00 – 16:30 : architecture en pan de bois à la gare d’Abbeville 16:30 – 17:00 : architecture hospitalière devant l’hôpital d’Abbeville 17:00 – 17:30 : architecture de la Seconde Reconstruction dans la Salle de Sensibilisation du Patrimoine de la Seconde Reconstruction au Carmel-Maison du Patrimoine À partir de 17h30 : Ciné-patrimoinedans le réfectoire du Carmel-Maison du patrimoine. Films et reportages autour de l’architecture

Renseignements et réservations : Service des publics, 03 22 20 29 69 Pôle patrimoine 36 rue des Capucins, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 20 29 69 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ministère de la Culture

