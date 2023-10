Répar ou Mêm Pôle numérique Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Répar ou Mêm Pôle numérique Saint-Denis, 20 octobre 2023, Saint-Denis. Répar ou Mêm Vendredi 20 octobre, 08h30 Pôle numérique L’action « REPAR ou MÊM » est une initiative de l’ADRIE visant à promouvoir la réparation plutôt que le gaspillage sur le territoire réunionnais. Elle vise à sensibiliser le public à l’importance de prolonger la durée de vie des objets en réparant plutôt qu’en jetant. Ces ateliers offrent des opportunités d’apprentissage pratique pour les participants, les aidant à acquérir des compétences de réparation et à réduire leur empreinte environnementale en évitant le gaspillage. Objectifs :

–Sensibilisation : l’objectif principal de « REPAR OU MÊM » est d’accroître la sensibilisation du public à l’impact environnemental de la surconsommation et du gaspillage, tout en mettant en évidence les avantages de la réparation.

–Éducation : les ateliers fournissent aux participants des compétences pratiques pour réparer leurs petits appareils électroménagers…

–Réduction des déchets : l’action vise à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges en encourageant la réparation et en prolongeant la durée de vie des produits. Pôle numérique 21 rue des Vavangues 97490 Saint-Denis Saint-Denis 97490 Le Butor La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262692201 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T06:30:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00

