Conférence finale du projet PANORAMA Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, mercredi 20 mars 2024.

Conférence finale du projet PANORAMA Innovative Training Networks MSCA Horizon2020 20 mars 18 avril Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T09:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-18T09:00:00+02:00 – 2024-04-18T18:00:00+02:00

Nous sommes heureuses de vous faire part de la tenue de la conférence finale du projet PANORAMA (Innovative Training Networks MSCA Horizon2020).

Pendant quatre années nos Early Stage Researchers (ESR) ont collaboré au sein d’un réseau d’experts scientifiques pluridisciplinaire et multiculturel afin de gagner en connaissance en ce qui concerne les Elements Terre Rare et leurs comportement. Cette conférence de clôture est l’occasion pour les membres de projet et les ESR de présenter les avancées scientifiques qu’ils ont découverts ces dernières années.

L’occasion également de profiter de la présence (et des présentations) d’experts, membres du réseau PANORAMA, sur les thématiques des Terres Rares.

N’hésitez-pas à nous rejoindre pour ces journées, nous avons hâte de connaître votre avis sur ces résultats!

Le 20/21 mars seront des journées dédiées aux résultats de recherche des membres du projet PANORAMA, qui seront présentées sous la forme de présentations et de discussions ouvertes. Le dernier jour est réservé aux membres du projet PANORAMA, pour célébrer ces quatre années d’Innovative Training Networks.

Pour vous inscrire ou obtenir plus amples informations :

https://my.weezevent.com/final-conference-of-the-itn-panorama-european-training-network-on-rare-earth?_gl=1*fwpdyk*_gcl_au*MjY5MzEyNDkwLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga*MzE4ODQzOTQyLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwNTkxNTQ2Ny41OS4xLjE3MDU5MTY0OTAuMzcuMC4w

Pour obtenir plus d’informations sur les diverses thématiques de recherche de nos étudiants, nous vous invitons à visiter le site internet du projet :

https://itn-panorama-h2020.univ-rennes.fr/early-stage-researchers

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/final-conference-of-the-itn-panorama-european-training-network-on-rare-earth?_gl=1*fwpdyk*_gcl_au*MjY5MzEyNDkwLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga*MzE4ODQzOTQyLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwNTkxNTQ2Ny41OS4xLjE3MDU5MTY0OTAuMzcuMC4w »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 500, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « After almost four years, the Innovative Training Networks PANORAMA will soon reach its final days. In four years, Early Stage researchers collaborated with an interdisciplinary scientific network and international experts to gain knowledge on Rare Earth and their behaviour. This final conference is an opportunity for project members and Early Stage Researchers to showcase the scientific breakthrough they unveilled in these past few years. It’ll also be an occasion to enjoy lectures from international experts, members of the Panorama Project, on the topic of Rare Earth. Join us for these exciting days, we can’t wait to hear what you have to share in the discussions! The 20/21st will be dedicated to the scientific input of the Panorama Project members, that will be displayed through lectures and discussions, and the last day (22nd) is a project members only field trip to celebrate these 4 years as an Innovative Training Network. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « PANORAMA Final Conference European training network on rare earth elements », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1062592.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/final-conference-of-the-itn-panorama-european-training-network-on-rare-earth », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 250}, « link »: « https://my.weezevent.com/final-conference-of-the-itn-panorama-european-training-network-on-rare-earth?_gl=1*fwpdyk*_gcl_au*MjY5MzEyNDkwLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga*MzE4ODQzOTQyLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwNTkxNTQ2Ny41OS4xLjE3MDU5MTY0OTAuMzcuMC4w »}, {« link »: « https://itn-panorama-h2020.univ-rennes.fr/early-stage-researchers »}]

géochimie environnement