Le Campus Innovation de l’Université de Rennes, accélérateur d’innovation pour les entreprises Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes

Le Campus Innovation de l’Université de Rennes, accélérateur d’innovation pour les entreprises Découvrez grâce à des pitches, entretiens et masterclass les atouts de la collaboration entre laboratoires de recherche académiques et entreprises. Jeudi 1 février, 10h30 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T10:30:00+01:00 – 2024-02-01T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T10:30:00+01:00 – 2024-02-01T15:00:00+01:00

Accès à l’excellence scientifique et aux équipements de pointe, différenciation et compétitivité grâce à l’innovation, mise en relation selon vos problématiques spécifiques sont autant d’avantages que vous pourrez découvrir à travers des témoignages, des retours d’expériences et des visites de laboratoires.

Programme

10h30-12h

Qu’est-ce que le Campus Innovation de l’Université de Rennes ?

Xavier Castel, vice-président en charge de la valorisation de l’Université de Rennes et coordinateur du Campus Innovation et Vincent Brunie, directeur de l’INSA Rennes et président du Comité stratégique du Campus Innovation.

Quelles offres aux entreprises ?

Pitchs de laboratoires et d’unités d’appui à la recherche

La recherche partenariale : pour qui, pourquoi, comment ?

Masterclass avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) et La Fractory (modélisation des systèmes géomécaniques, hydrologiques et hydrogéologiques), laboratoire commun entre l’entreprise Itasca consultants, l’Université de Rennes et le CNRS.

Quels avantages pour les entreprises ?

Entretiens avec les chef·fes d’entreprises et scientifiques créateurs des laboratoires communs LITIS (data santé) et OncoTrial (cancérologie).

Clôture de la matinée

Olivier David, Vice-président du Conseil régional en charge de la Vie étudiante, de l’Enseignement supérieur et la Recherche, Gabrielle Inguscio, Déléguée du CNRS en Bretagne et Pays de la Loire et Muriel Hissler, Première vice-présidente et vice-présidente de la Commission recherche du conseil académique de l’Université de Rennes.

12h30-14h

Cocktail déjeunatoire

14h-15h

Visite de laboratoires et de plateformes scientifiques au choix :

IETR – Institut d’électronique et des technologies du numérique , laboratoire spécialisé dans le domaine de l’électronique, des télécommunications et des technologies pour le numérique ;

, laboratoire spécialisé dans le domaine de l’électronique, des télécommunications et des technologies pour le numérique ; ISCR – Institut des sciences chimiques de Rennes , laboratoire spécialisé dans la conception, la synthèse et la caractérisation de molécules et de matériaux fonctionnels pour un large champ d’applications (santé, matériaux, énergie, environnement, etc.) ;

, laboratoire spécialisé dans la conception, la synthèse et la caractérisation de molécules et de matériaux fonctionnels pour un large champ d’applications (santé, matériaux, énergie, environnement, etc.) ; Institut FOTON – Fonctions optiques pour les technologies de l’information, institut pluridisciplinaire de photonique spécialisé dans la couche physique des télécommunications, les technologies liées aux applications industrielles et de défense et le photovoltaïque.

partenariat laboratoire commun