Journée d’étude ARDoISE Mardi 5 décembre, 09h00 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)

Les enjeux d’une gestion rationnelle des données de la recherche sont multiples pour le chercheur, la science et la société. De la préservation et de la sécurité à l’ouverture, la prise en compte des données de la recherche dans le processus de recherche scientifique est aujourd’hui nécessaire. Cela s’inscrit dans le cadre de la diffusion de pratiques de science ouverte encouragée notamment par le Plan national pour la science ouverte.

Les établissements rennais soutiennent le développement et la structuration de l’accompagnement des équipes de recherche dans la prise en charge de ces enjeux, par une politique de science ouverte et des données portée au niveau de l’EPE et coordonnée par l’université associée Rennes 2. C’est dans ce cadre qu’un atelier de la donnée a été mis en place pour le site, à l’initiative des SCD des universités rennaises.

Né en 2021, le réseau informel d’échange de bonnes pratiques s’est structuré en une équipe multipartenaire d’accompagnement en proximité des équipes de recherche du site rennais. L’atelier a été reconnu en décembre 2022 « en trajectoire de labellisation » Atelier de la donnée au sein de l’écosystème national Recherche data gouv.

Cette journée de lancement de l’atelier rennais de la donnée ARDoISE propose de faire connaître l’offre de services de l’atelier, à travers des présentations de l’atelier, de l’écosystème recherche data gouv, de retours d’expérience et de temps d’échanges pour recueillir les besoins des communautés de recherche.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

données métadonnées