Journée d’étude ARDoISE : mardi 5 décembre 2023 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

ARDoISE est un réseau d’appui qui accompagne les équipes de recherche de toutes disciplines des établissements du site rennais dans la structuration, la gestion et le partage de leurs données, dans une logique FAIR et tout au long du cycle de vie de la donnée.

Constituée de bibliothécaires, documentalistes et ingénieurs de l’Université de Rennes, de l’Université Rennes 2, de l’Inserm et de l’Inria, la cellule opérationnelle est étoffée de correspondants experts (DPO, archivistes, informaticiens, documentalistes et ingénieurs laboratoires ou plateformes, correspondants des nœuds thématiques et centre de ressources…). Elle offre un guichet ARDoISE qui répond à vos questions et vous propose un accompagnement au traitement et à la gestion de vos données de recherche dans la perspective du partage et de l’ouverture contrôlée de vos données de recherche.

Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous à la journée d’étude du 5 décembre prochain pour connaître l’offre de services de l’atelier : https://je2023-ardoise.sciencesconf.org/

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc, Rennes Rennes 35700 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

données recherche

