LUNDI 23 OCTOBRE (14H-15H30) Venez à la rencontre de Thibaut Jolive, étudiant entrepreneur, cofondateur de Stephano en 2021. Étudiant à l'ENSSAT en informatique spécialisation en cybersécurité,

Étudiant en double diplôme M2 Management et Administration des Entreprises spécialité Entrepreneuriat et Management de Projets Innovants. Son application intelligente répond au besoin d'optimisation d'une cave à vin. > JE M'INSCRIS < Un événement organisé par le Service orientation insertion entrepreneuriat de l'Université de Rennes et PEPITE Bretagne. Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

entrepreneuriat conférence

