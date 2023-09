Soirée découverte / Devenez étudiant ambassadeur Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, 26 septembre 2023, Rennes.

MARDI 26 SEPTEMBRE (18H30-20H)

Rejoignez-nous le mardi 26 septembre à 18h30 au PNRB (Pôle numérique Rennes Beaulieu) pour en savoir plus sur cette opportunité passionnante !

Engagement Étudiant auprès des lycéens : quésaco ?

La soirée débutera à 18h30 avec une présentation en 15 minutes top chrono pour vous familiariser avec ces missions, et comment valoriser votre engagement.

Vous découvrirez les réponses aux questions suivantes :

Qu’est-ce qu’être un étudiant ambassadeur ?

En quoi consiste le rôle de tuteur de cordée ?

Comment valoriser votre engagement étudiant ?

Partagez vos idées lors de nos ateliers

Durant la soirée, vous aurez l’occasion de participer à trois ateliers interactifs :

Stand Vidéo : Vous pourrez créer une courte vidéo pour transmettre un message inspirant aux futurs et nouveaux étudiants.

: Vous pourrez créer une courte vidéo pour transmettre un message inspirant aux futurs et nouveaux étudiants. Stand Jeu : Contribuez à la création de cartes sur la vie étudiante qui pourront être utilisées lorsque les étudiants ambassadeurs iront à la rencontre des lycéens. Votre créativité est la bienvenue !

: Contribuez à la création de cartes sur la vie étudiante qui pourront être utilisées lorsque les étudiants ambassadeurs iront à la rencontre des lycéens. Votre créativité est la bienvenue ! Créer un Visuel : Exprimez ce que signifie être étudiant à Rennes de manière visuelle et artistique à l’aide des outils à votre disposition.

Besoin de plus d’infos ?

En plus des ateliers, trois stands seront disponibles pour vous fournir des informations essentielles :

Stand Cordées : Découvrez les opportunités de cordées avec des écoles telles que l’École Nationale Supérieur de Chimie de Rennes (ENSCR) et l’Ecole Normale Supérieur de Rennes (ENS Rennes).

: Découvrez les opportunités de cordées avec des écoles telles que l’École Nationale Supérieur de Chimie de Rennes (ENSCR) et l’Ecole Normale Supérieur de Rennes (ENS Rennes). Stand avec Ambassadeurs et Tuteurs de Cordées : Écoutez les témoignages inspirants des étudiants ambassadeurs et des tuteurs de cordée. Apprenez de leurs expériences enrichissantes.

: Écoutez les témoignages inspirants des étudiants ambassadeurs et des tuteurs de cordée. Apprenez de leurs expériences enrichissantes. Stand Engagement : Obtenez des informations sur la dimension administrative de l’engagement étudiant, y compris la possibilité d’obtenir des crédits ECTS correspondant à votre engagement.

Enfin, ne manquez pas la plénière qui se tiendra à 18h30 et sera jouée de nouveau à 19h15.

Vous pourrez participer à un quiz interactif sur ce que signifie être ambassadeur, tuteur de cordée, ou engagé dans l’UE engagement étudiant.

Rejoignez-nous le mardi 26 septembre à 18h30 au PNRB, et ensemble, nous pourrons inspirer la prochaine génération d’étudiants et contribuer à leur succès académique et personnel.

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager vos précieuses expériences !

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:30:00+02:00 – 2023-09-26T20:00:00+02:00

