L’université sans le bac avec le DAEU Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’université sans le bac avec le DAEU Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 24 août 2023, Rennes. L’université sans le bac avec le DAEU Jeudi 24 août 2023, 11h00 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)

Inscription en ligne obligatoire

Le DAEU-B est une formation et un diplôme universitaire qui vous donne toutes les chances d’être reçu en études supérieures scientifiques ou passer des concours. Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-option-scientifique-daeu-b »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu »}] Vous avez un projet d’études universitaires mais vous n’avez pas le bac ?

Vous souhaitez vous remettre à niveau pour intégrer une filière scientifique ?

Vous avez au moins 20 ans et avez interrompu vos études depuis au moins 2 ans ? En cours du soir ou à distance, le diplôme d’accès aux études universitaires option scientifique (DAEU-B), vous permet d’obtenir les bases scientifiques et d’attester des mêmes droits que le bac pour poursuivre des études supérieures ou passer des concours. Pour en savoir plus sur le DAEU B, inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information… Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, il reste possible d’assister à la réunion en visioconférence via ZOOM. Un lien de connexion vous sera communiqué sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T11:00:00+02:00

2023-08-24T12:00:00+02:00 Tony papin – SFCA – UR1

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Adresse 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Ville Rennes lieuville Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

L’université sans le bac avec le DAEU Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 2023-08-24 was last modified: by L’université sans le bac avec le DAEU Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 24 août 2023 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine