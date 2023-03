« Former à et en anthropocène, impacts et opportunités pour les métiers de la formation » avec Nathanaël Wallenhorst Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 29 mars 2023, Rennes.

« Former à et en anthropocène, impacts et opportunités pour les métiers de la formation » avec Nathanaël Wallenhorst Mercredi 29 mars, 09h30 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Sur inscription

Nathanaël Wallenhorst est professeur à l’Université catholique de l’Ouest (Facultés libres de l’Ouest). Docteur en Sciences de l’Environnement de l’Université de Lausanne, en Science politique de l’Université de Rennes 1 et en Sciences de l’Education et de la Formation de l’Université Paris 13, il est également Doktor der Philosophie de l’Université libre de Berlin.

Ses recherches portent sur les incidences éducatives et politiques de l’entrée dans l’Anthropocène, les Sciences de l’Education et de la Formation, l’Anthropologie Politique et les Sciences de l’Environnement. Auteur de plusieurs ouvrages, il est directeur de collections au Pommier et dirige la collection « En Anthropocène » aux Éditions du Bord de l’eau.

Cette conférence ouvre un parcours de 4 jours de formation « intégrer les enjeux de transition écologique et sociale dans les formations de l’université de Rennes » conçu et dispensé par la mission DD&RS et le SUPTICE à destination des agents en charge de l’accompagnement des équipes pédagogiques (ingénieur.es pédagogiques, ingénieur.es de formation, équipe multimédia et audiovisuelle, assistant.es techno pédagogiques, chargé.es de projet).

Lien de diffusion sur YouTube.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes 35042 Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/former-a-et-en-anthropocene-impacts-et-opportunites-nathanael-wallenhorst »}] [{« data »: {« author »: « SUPTICE RENNES 1 », « cache_age »: 86400, « description »: « Former u00e0 et en anthropocu00e8ne | Impacts et opportunitu00e9s pour les mu00e9tiers de la formationnUne confu00e9rence de Nathanael Wallenhorst », « type »: « video », « title »: « Former u00e0 et en anthropocu00e8ne | Impacts et opportunitu00e9s pour les mu00e9tiers de la formation », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jKPn1HCmrPs/maxresdefault_live.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jKPn1HCmrPs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC00IlNnHde8UanZYyWmaWow », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=jKPn1HCmrPs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:30:00+02:00 – 2023-03-29T12:00:00+02:00

2023-03-29T09:30:00+02:00 – 2023-03-29T12:00:00+02:00

Formation Transition écologique et sociale

Suptice