Lancement de la plateforme Eclore, les ressources pour une pédagogie entreprenante
Vendredi 3 mars, 11h00
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
Poser vos questions ici tout au long de l'évènement
A suivre en direct sur

https://www.youtube.com/watch?v=Vqh0VAR9J5w

Inscription en présenciel via ce formulaire Programme 11h-11h15 : Introduction Jean Charles Herviaux, Responsable du Pépite Bretagne

Sophie Sorel-Giffo sur la fresque “L’esprit d’entreprendre” 11h15-11h30 :

Pourquoi introduire l’esprit d’entreprendre dans les maquettes de formation ? Erwan Hallot, Vice-président de la Commission Formation et Vie Universitaire du Conseil Académique (CFVU) – Université de Rennes

Carole Nocéra Picand, Vice présidente déléguée à la transformation pédagogique et à la pédagogie numérique – Université de Rennes

Laure Quatreboeufs, Vice-Présidente Insertion Professionnelle et Entrepreneuriat Etudiant, Université de Rennes 11h30-12h10 : Table ronde

Les effets de la pédagogie entreprenante dans l’apprentissage des étudiants. Retour des bonnes pratiques avec : Sylvie Beaufils, Enseignante-chercheuse, Institut de Physique de Rennes, Université de Rennes, Département Matière Molle, Bio-réactivité des interfaces fluides

Erwan Gensac, Enseignant Chercheur, Université Bretagne Sud, Laboratoire Géosciences Océan

Grand témoin : Karine Le Rudulier, Maître de conférences, IGR-IAE de Rennes, Université de Rennes Responsable du MAE EMPI (entrepreneuriat et management de projets innovants) et du D2E (Diplôme étudiant-entrepreneur) du site de Rennes – Conceptrice JEU KIKRE et La boxentrepreneuriat.fr 12h10-12h30 : Présentation de la plateforme Eclore et le fonctionnement des communautés de pratiques.

Les ressources pour passer des principes aux bonnes pratiques.
12h30-12H45 : Questions – Réponses
13h : Cocktail déjeunatoire
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
263 avenue du Général Leclerc
35000 Rennes

2023-03-03T10:00:00+00:00 – 2023-03-03T12:00:00+00:00

