Midis de la pédagogie : Utilisation de ChatGPT Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 2 février 2023, Rennes.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

L’utilisation du logiciel ChatGPT, en particulier le domaine de l’enseignement, s’intensifie depuis quelques semaines : issu de travaux relevant de l’IA (intelligence artificielle), cet outil s’appuie sur un modèle de traitement automatique du langage entrainé sur un grand volume de données, lui permettant de générer du texte en réponse à des questions en langue naturelle, dans de très nombreux domaines.

Nous vous proposons d’échanger autour de cet outil et des nombreuses questions, opportunités et risques qu’il soulève avec la participation de (sous réserve) :

– Brunessen Bertrand, professeure de droit, titulaire de la Chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données (DataGouv)

– Carole Nocera-Picand, vice-présidente en charge de la Transformation pédagogique et de la pédagogie numérique

– Guillaume Gravier, directeur de l’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires)

– Olivier Wong, vice-président en charge du numérique

– Yann Le Cunff, maitre de conférences en biostatistiques

Après des explications sur le fonctionnement de tels outils d’intelligence artificielle, nous aurons l’occasion d’échanger sur les implications concernant votre pédagogie et concernant les étudiants. Nous souhaitons surtout écouter vos demandes et comprendre vos besoins afin d’adapter au mieux la stratégie envisagée au niveau de l’établissement, et en particulier concernant les dispositifs d’accompagnement et de formation envisagés par le Suptice.

Organisé dans le cadre des Midis de la pédagogie, ce temps d’échange se déroulera le jeudi 2 février de 12h30 – 13h30 en salles TD6 et TD7 au PNRB (bat 9B, campus de Beaulieu) et en webconférence https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95583568825?pwd=L1ZxRmpnVHJTQmRKRmVwUFZyQUs0dz09



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T12:30:00+01:00

2023-02-02T13:30:00+01:00

