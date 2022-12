[FORMATION] Créer et travailler en groupe avec Teams et Klaxoon Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

5 janvier – 2 février 2023

Sans inscription, accessible en ligne

Help!TICE, l’offre du SUPTICE pour accompagner les étudiant(e)s dans leur apprentissage en ligne Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice »}] Help!TICE Les formations se font sur Zoom (1h. max) et ne nécessitent pas d’inscription préalable.

Liens d’accès aux formations Description de la formation Le dispositif Help!tice est porté par le Service Universitaire de Pédagogie et des TICE (SUPTICE) et animé par les Assistant·e·s Techno-Pédagogiques (ATP).

Leur rôle est de « faciliter les apprentissages et développer les usages » autour de tout ce qui est pédagogie et numérique.

Pour en savoir plus sur Help!TICE et les autres formations proposées Objectifs pédagogiques A la fin de cette heure passée ensemble, vous serez capable de : accéder à son compte sur l’ENT

prendre connaissance du catalogue

configurer un espace sur Teams

créer un board collaboratif sur Klaxoon

localiser les ressources pour s’auto-former Il restera également un peu de temps pour répondre à vos interrogations plus spécifiques concernant l’accès aux cours en ligne. Contacts Pour toute demande de tutorat, contactez l’ATP en charge d’Help!TICE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T12:00:00+01:00

2023-02-02T13:00:00+01:00

