Pour la seconde édition de cette saison 2 : une table ronde sur la diversité des métiers et les concours de la Police Nationale. MARDI 06 DECEMBRE (18H30-20H) Envie de rejoindre la Police Nationale ?

De découvrir la palette des métiers loin des clichés des séries TV ?

De savoir comment postuler ou réussir son concours ? Participez au second épisode de la Saison 2 des Pro’Talk du SOIE ! Avec la participation de : Emmanuel MONTAUT – Commissaire Divisionnaire, Directeur de l’Ecole Nationale de Police de Saint-Malo

Sandrine LAURENT – Ingénieure principale de police technique et scientifique, Cheffe de la délégation zonale Ouest, Alumni de l’Université de Rennes 1

Daphné BOIN – Capitaine de police, Chef de l’Unité Promotion Recrutement

Daphné BOIN – Capitaine de police, Chef de l'Unité Promotion Recrutement

Laure-Anne DARON – Secrétaire administrative déléguée au recrutement Cette conférence a eu lieu le mardi 06 décembre de 18h30 à 20h au Pôle Numérique Rennes Beaulieu. Retrouvez les replays des précédentes tables rondes

#1 / Le Volontariat International en Entreprise avec Business France

#2 / Booster sa recherche d’emploi avec l’APEC

#3 / Entreprendre quand on est jeune avec Miecolo & PEPITE Bretagne

