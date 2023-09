Téléthon : sortie en char à voile avec le Pôle Nautique Villers-Blonville Pôle Nautique Villers-Blonville Villers-sur-Mer, 11 novembre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Goûtez à la liberté lors d’une sortie en char à voile de 20 minutes sur le sable mouillé, à deux pas des Falaises des Vaches Noires ! Mi-allongé mi-assis, le char à voile est porteur de sensations et d’adrénaline pour une bonne cause.

Une urne sera mise à disposition pour les dons.

La totalité sera reversée en faveur du Téléthon..

2023-11-11 15:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. .

Pôle Nautique Villers-Blonville Rue Alfred Feine

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Get a taste of freedom on a 20-minute sand yacht outing, just a stone’s throw from the Falaises des Vaches Noires! Half recumbent, half seated, sand yachting offers adrenaline-pumping thrills for a good cause.

An urn will be available for donations.

All proceeds will be donated to the Telethon.

Disfrute de la libertad en una excursión de 20 minutos en un yate de arena, a tiro de piedra de los acantilados de Vaches Noires Mitad recostado, mitad sentado, el yate de arena le proporcionará emoción y adrenalina por una buena causa.

Habrá una urna disponible para donaciones.

Todo lo recaudado se donará al Telemaratón.

Erleben Sie die Freiheit bei einer 20-minütigen Strandsegelfahrt auf nassem Sand, nur einen Steinwurf von den Falaises des Vaches Noires entfernt! Der Strandsegler, halb liegend, halb sitzend, sorgt für Nervenkitzel und Adrenalin für einen guten Zweck.

Es wird eine Urne für Spenden bereitgestellt.

Der gesamte Betrag wird an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité