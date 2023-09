Téléthon : sortie en catamaran avec le Pôle Nautique Villers-Blonville Pôle Nautique Villers-Blonville Villers-sur-Mer, 7 octobre 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Sortie en catamaran avec les jeunes sportifs du club de voile. Un tour en mer tonique et vivifiant de 30 minutes pour une bonne cause.

Une urne sera mise à disposition pour les dons.

La totalité sera reversée en faveur du Téléthon..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Pôle Nautique Villers-Blonville Rue Alfred Feine

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Catamaran outing with the sailing club’s young athletes. An invigorating 30-minute sail for a good cause.

An urn will be available for donations.

All proceeds will be donated to the Telethon.

Paseo en catamarán con los jóvenes deportistas del club de vela. Una vigorizante navegación de 30 minutos por una buena causa.

Habrá una urna disponible para donaciones.

Todo lo recaudado se donará al Teletón.

Katamaran-Ausflug mit den jungen Sportlern des Segelclubs. Eine 30-minütige, tonische und belebende Fahrt auf dem Meer für einen guten Zweck.

Für Spenden wird eine Urne zur Verfügung gestellt.

Der gesamte Betrag wird zugunsten des Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité