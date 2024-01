Conférence Parlons Nature : découvrir la faune sauvage locale Pôle Nature Limousin Aixe-sur-Vienne, jeudi 18 janvier 2024.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18 22:00:00

Jour et nuit, les animaux se déplacent, se nourrissent, s’abreuvent, jouent parfois et rares sont les moments où nous pouvons les observer sans les déranger. Venez découvrir ces moments de vie, parfois surprenants, de la faune sauvage de Haute-Vienne, captés par la caméra du piège-photographique… Une technique peu intrusive pour découvrir la faune sauvage locale.

Animatrice de la soirée: Ellen Leroy, naturaliste.

Pour tout public.

Jour et nuit, les animaux se déplacent, se nourrissent, s’abreuvent, jouent parfois et rares sont les moments où nous pouvons les observer sans les déranger. Venez découvrir ces moments de vie, parfois surprenants, de la faune sauvage de Haute-Vienne, captés par la caméra du piège-photographique… Une technique peu intrusive pour découvrir la faune sauvage locale.

Animatrice de la soirée: Ellen Leroy, naturaliste.

Pour tout public.

EUR.

Pôle Nature Limousin ZA du Moulin Cheyroux

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jp.ollier@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Val de Vienne