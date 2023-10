Soirée live club / jam session Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Soirée live club / jam session Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine, 27 juin 2024, Épinay-sur-Seine. Soirée live club / jam session Jeudi 27 juin 2024, 19h30 Pôle Musical d’Orgemont Entrée LIBRE Soiré live club / jam session Débutez la soirée en sirotant un verre devant un excellent concert puis participez à une jam session, dans la salle de spectacles du PMO aménagée en formule cabaret. Soirée animée par Cyril Diard (piano) et Régis Moreau (sax et flûte traversière). Pôle Musical d’Orgemont 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.epinay-sur-seine.fr/pole_musical_d_orgemont.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.epinay-sur-seine.fr/bouger-sortir/culture-et-loisirs/le-pole-musical-dorgemont/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-27T19:30:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00

2024-06-27T19:30:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00 Jazz Détails Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Pôle Musical d'Orgemont Adresse 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Pôle Musical d'Orgemont Épinay-sur-Seine latitude longitude 48.953118;2.294784

