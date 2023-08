Bal Irlandais Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine, 16 mars 2024, Épinay-sur-Seine.

Bal Irlandais Samedi 16 mars 2024, 20h30 Pôle Musical d’Orgemont Tarifs 5 et 8 €

Bal Irlandais

À l’occasion de la Saint-Patrick, venez danser sur les musiques celtiques et irlandaises lors du traditionnel Bal Irlandais du PMO !

Après une 1ère partie de soirée assurée par un orchestre réunissant des élèves du PMO et de l’association Arcana, profitez d’un concert du groupe The Bar Keys, qui débutera par une initiation aux pas de danses irlandaises par un caller (maître à danser). Inspirés par les arrangements teintés de funk-rock de Doolin, comme par les harmonies vocales des High Kings, The Bar Keys propose une musique irlandaise moderne et festive, sans s’interdire quelques ballades.

Pôle Musical d’Orgemont 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.epinay-sur-seine.fr/pole_musical_d_orgemont.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epinay-sur-seine.fr/spectacle?id_spectacle=1321&lng=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:30:00+01:00

