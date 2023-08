Princesse Erika Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine, 2 février 2024, Épinay-sur-Seine.

Princesse Erika Vendredi 2 février 2024, 20h30 Pôle Musical d’Orgemont Tarifs 6 et 10 €

Princess Erika

Princess Erika est de retour dans le paysage musical actuel ! Après quelques années d’absence, celle qui avait conquis le coeur de millions de français avec ses nombreux tubes dont « Trop de bla-bla » et « Faut qu’j’ travaille », revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, J’suis pas une Sainte, dans lequel on retrouve toujours des racines roots et reggae mais aussi des teintes aux accents blues, rock, jazz et soul. À la fois authentique et sans artifices et se définissant elle-même comme une chanteuse de variétés, elle se produira en duo au PMO pour un concert intime et personnel.

Pôle Musical d’Orgemont 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.epinay-sur-seine.fr/pole_musical_d_orgemont.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epinay-sur-seine.fr/spectacle?id_spectacle=1319&lng=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Variété Reggae

Ernesto