Haïdouti Orkestar (Festival Villes des Musiques du Monde) Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine, 21 octobre 2023, Épinay-sur-Seine.

Haïdouti Orkestar (Festival Villes des Musiques du Monde) Samedi 21 octobre, 20h30 Pôle Musical d’Orgemont Tarifs de 6 et 10 €

HAÏDOUTI ORKESTAR

Festival Villes des Musiques du Monde

Haïdouti Orkestar, brass band installé dans le paysage musical international depuis bientôt 20 ans, pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. Fruit de rencontres improbables entre musiciens français, grecs, turcs, tsiganes de Roumanie et de Serbie, le Haïdouti partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi tzigane et syro-libanaise. Tantôt aux côtés du trompettiste Ibrahim Maalouf (le groupe co-signe en 2016 la bande originale du film La Vache de Mohamed Hamidi et l’accompagne en tournée en 2019, 2022 et 2023), tantôt sur les routes, le Haïdouti Orkestar se veut l’ambassadeur d’une France métissée et réaffirme son goût et son engagement pour le brassage des cultures.

Pôle Musical d’Orgemont 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.epinay-sur-seine.fr/pole_musical_d_orgemont.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epinay-sur-seine.fr/spectacle?id_spectacle=1319&lng=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:30:00+02:00

fanfare tzigane

Paul Bourdrel