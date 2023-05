Festival du Lin – Ateliers d’art Pôle multiservices – Mairie, 7 juillet 2023, Fontaine-le-Dun.

Fontaine-le-Dun,Seine-Maritime

Divers ateliers d’art sont proposés à la salle de la mairie et l’espace multi-services’ : plumetis, broderie, jours à fils tirés, galon, point de dentelle à l’aiguille…

Sur réservation obligatoire, nombre de places limitée..

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Pôle multiservices – Mairie

Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



Various art workshops are offered at the town hall and the multi-services space : plumetis, embroidery, drawn thread days, braid, needle lace stitch…

Reservation required, limited number of places.

Se proponen diversos talleres artísticos en el ayuntamiento y en el espacio multiservicios: plumetis, bordado, jornadas de hilo tirado, trenza, punto de aguja…

Reserva obligatoria, número de plazas limitado.

Verschiedene Kunstworkshops werden im Rathaussaal und im Multi-Service-Bereich’ angeboten: Plumetis, Stickerei, Tage mit gezogenen Fäden, Borten, Nadelspitzenstich…

Eine Reservierung ist erforderlich, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité