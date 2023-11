Concert spectacle : Chanson Française, Poète… vos papiers Pôle multiculturel Leyme, 9 décembre 2023, Leyme.

Leyme,Lot

À l’occasion des 30 ans de la disparition de Léo Ferré le 14 juillet 1993, Opéra Éclaté propose un concert pour faire redécouvrir un des plus grands artistes de la chanson française qui a chanté les poètes comme Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Villon, Aragon, sans oublier son propre répertoire. La richesse musicale de son œuvre permet un voyage à travers différents styles musicaux, c’est l’intérêt de cette création à partir des arrangements « jazz » de Jean-Marc Padovani..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 8 EUR.

Pôle multiculturel

Leyme 46120 Lot Occitanie



To mark the 30th anniversary of Léo Ferré?s death on July 14, 1993, Opéra Éclaté is offering a concert to rediscover one of the greatest artists of French chanson, who sang the songs of poets such as Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Villon and Aragon, not to mention his own repertoire. The musical richness of his work allows us to travel through different musical styles, and this is the interest of this creation based on jazz arrangements by Jean-Marc Padovani.

Con motivo del 30 aniversario de la muerte de Léo Ferré, el 14 de julio de 1993, la Opéra Éclaté propone un concierto para redescubrir a uno de los más grandes artistas de la chanson francesa, que cantó las canciones de poetas como Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Villon o Aragon, sin olvidar su propio repertorio. La riqueza musical de su obra nos permite viajar por diferentes estilos musicales, que es el interés de esta creación basada en arreglos de jazz de Jean-Marc Padovani.

Anlässlich des 30. Jahrestages des Todes von Léo Ferré am 14. Juli 1993 veranstaltet Opéra Éclaté ein Konzert, um einen der größten Künstler des französischen Chansons wiederzuentdecken, der Dichter wie Apollinaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Villon und Aragon besungen hat, ohne dabei sein eigenes Repertoire zu vergessen. Der musikalische Reichtum seines Werks ermöglicht eine Reise durch verschiedene Musikstile. Dies ist das Interesse dieser Kreation mit den « Jazz-Arrangements » von Jean-Marc Padovani.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Figeac