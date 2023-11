Table ronde « déchets plastiques et inégalités » Pôle juridique et judiciaire Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux.

Sommes-nous tous égaux face à la consommation de plastiques ? La France parmi les premiers consommateurs de plastiques de l’Union Européenne : quelles sont les solutions ? Que fait l’université de Bordeaux sur cette question ?

Si ce sont des questions que vous vous posez, participez à la table ronde sur les « déchets plastiques et inégalités » organisée le 22 novembre de 18h30 à 19h30 au Pôle Juridique et Judiciaire (amphi Ellul). Venez rencontrer et en apprendre plus sur les actions réalisées par Zéro Waste Bordeaux, Surf Rider, Eco Micro, M. et Mme Recyclage, Etu Recup, et d’autres. Vous aurez l’opportunité d’échanger sur le sujet avec des doctorants et chercheurs en sociologie, psychologie et chimie à l’université de Bordeaux.

Pôle juridique et judiciaire 35, place Pey-Berland 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T19:30:00+01:00

université de Bordeaux