« La nuit des escaliers », une installation sonore à découvrir dans la faculté de droit de l’université de Bordeaux Pôle juridique et judiciaire Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

« La nuit des escaliers », une installation sonore à découvrir dans la faculté de droit de l’université de Bordeaux Samedi 16 septembre, 18h30 Pôle juridique et judiciaire Gratuit. Entrée libre.

Donner vie aux escaliers du pôle juridique et judiciaire…

En partenariat avec l’Opéra de Bordeaux, une installation sonore et musicale d’un escalier est proposée au PJJ durant les Journées européennes du patrimoine.

L’événement sera coordonné par l’opéra de Bordeaux.

D’autres escaliers des bâtiments de la ville de Bordeaux seront « décorés » musicalement notamment celui du grand théâtre avec le chœur et les musiciens de l’ONBA. La médiation technique et scientifique, associée à la structure musicale habillant l’escalier du pôle juridique et judiciaire, sera proposée par des membres du studio de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales de l’université de Bordeaux (SCRIME).

Découvrez un programme musical dans cet édifice d’exception ainsi qu’un dispositif acoustique original : un acousmonium !

Pôle juridique et judiciaire 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/site-pey-berland Situé à deux pas de l’hôtel de ville, ce site est le siège social de l’université de Bordeaux.

C’est également le site historique de la faculté de droit. Après le déménagement de cette dernière en 1966 sur le campus de Pessac, certains enseignements spécialisés y sont demeurés, et l’IAE Bordeaux est resté dans les murs jusqu’en 2006.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

©Arthur Pequin