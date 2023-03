Rencontre des adhérents du centre social Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Rencontre des adhérents du centre social Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal, 17 mars 2023, Limoges. Rencontre des adhérents du centre social Vendredi 17 mars, 18h00 Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal Entrée libre et soirée ouverte à tous Au programme :

– Bilan 2022

– Projets d’activités

– Présentation de nouveaux locaux Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal 32 allée Marcel Proust 87280 Limoges Limoges 87050 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 64 84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T18:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:00:00+01:00 rencontres adhérents

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Pôle jeunesse Sanfourche - Centre social municipal Adresse 32 allée Marcel Proust 87280 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age max 99 Lieu Ville Pôle jeunesse Sanfourche - Centre social municipal Limoges

Pôle jeunesse Sanfourche - Centre social municipal Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Rencontre des adhérents du centre social Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal 2023-03-17 was last modified: by Rencontre des adhérents du centre social Pôle jeunesse Sanfourche – Centre social municipal Pôle jeunesse Sanfourche - Centre social municipal 17 mars 2023 Limoges Pôle jeunesse Sanfourche - Centre social municipal Limoges

Limoges Haute-Vienne