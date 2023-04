Atelier-débat sur la démocratie Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Atelier-débat sur la démocratie Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération, 24 mai 2023, Mont-de-Marsan. Atelier-débat sur la démocratie Mercredi 24 mai, 14h00 Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Sur inscription, gratuit Cet atelier-débat donne l’occasion aux jeunes de réfléchir aux différents modes de participation à la démocratie et de découvrir les modes de vote appliqués dans divers pays.

Il permet également aux jeunes de s’exprimer sur le modèle électoral qui répondrait le mieux à leurs souhaits et leurs attentes.

L'occasion idéale de se préparer aux élections européennes qui auront lieu en 2024 !

