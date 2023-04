Quiz et jeu-concours sur l’Union Européenne et la mobilité à l’étranger Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Quiz et jeu-concours sur l’Union Européenne et la mobilité à l’étranger Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération, 2 mai 2023, Mont-de-Marsan. Quiz et jeu-concours sur l’Union Européenne et la mobilité à l’étranger 2 – 31 mai Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération En story sur le compte Instagram du Pôle Jeunesse, gratuit, pour les 12-30 ans Des questions proposées tout au long du mois de mai, pour tester et développer ses connaissances sur l’Union Européenne et sur la mobilité à l’étranger. Et l’opportunité de gagner des lots en lien avec ces thématiques, en participant au jeu et au tirage au sort en fin de mois. Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération 15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bij@montdemarsan-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 03 82 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T11:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:00:00+02:00

2023-05-31T11:00:00+02:00 – 2023-05-31T11:30:00+02:00 Quiz Union Européenne

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Adresse 15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Age min 12 Age max 30 Lieu Ville Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Mont-de-Marsan

