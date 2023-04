Expositions : Mobilité à l’étranger / Engagement des jeunes et de l’UE sur certaines thématiques Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Expositions : Mobilité à l’étranger / Engagement des jeunes et de l’UE sur certaines thématiques Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération, 2 mai 2023, Mont-de-Marsan. Expositions : Mobilité à l’étranger / Engagement des jeunes et de l’UE sur certaines thématiques 2 – 31 mai Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération Accès libre, gratuit Des expositions en libre accès pour découvrir ou mieux connaître :

– les opportunités et dispositifs de mobilité en Europe

– le volontariat

– le multilinguisme en Europe

– le voyage responsable

– les liens entre l’engagement au niveau local et l’action de l’UE sur les mêmes thématiques, à travers l’exposition « A notre tour » et les portraits de jeunes Néo-Aquitains engagés dans différents domaines “Vers un avenir plus vert”, “Solidarité et Générosité”, “L’art de s’exprimer”, “Citoyen.ne.s du monde”. Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération 15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bij@montdemarsan-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 03 82 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:30:00+02:00

2023-05-31T13:30:00+02:00 – 2023-05-31T17:30:00+02:00 Mobilité Volontariat

Détails
Age min 12
Age max 30

