Atelier motricité pour les tout petits – Mercredi 15 novembre Pôle Jeunesse Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lespinasse Atelier motricité pour les tout petits – Mercredi 15 novembre Pôle Jeunesse Lespinasse, 15 novembre 2023, Lespinasse. Atelier motricité pour les tout petits – Mercredi 15 novembre Mercredi 15 novembre, 09h30 Pôle Jeunesse Sur inscription Animé par Nathalie FRAGNIER, Ostéopathe D.O. certifiée en ostéopathie périnatale & pédiatrique, cet atelier vous permettra d’observer et d’analyser les déplacements de votre bébé, mais également d’échanger sur sa motricité. Organisé de manière ludique, cet atelier autour de la motricité de l’enfant non-marcheur a pour objectif de : – Créer du lien et de savoir reconnaître les différentes étapes motrices du développement de l’enfant sur sa première année

– De pouvoir proposer à votre enfant un environnement sécurisant et motivant. Renseignements :

05 61 35 41 66

accueil@ville-lespinasse.fr

http://www.ville-lespinasse.fr/ Pôle Jeunesse 4 Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « multiaccueil@ville-lespinasse.fr »}] [{« link »: « http://www.ville-lespinasse.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T09:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00

2023-11-15T09:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00 spectacle enfant Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Pôle Jeunesse Adresse 4 Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Pôle Jeunesse Lespinasse latitude longitude 43.708742;1.390838

Pôle Jeunesse Lespinasse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespinasse/