Forum « Booste ton été » Pôle jeunes, 25 mars 2023, Marmande. Forum « Booste ton été » Samedi 25 mars, 13h30 Pôle jeunes Entrée libre La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente au forum « Booste ton été » le samedi 25 mars 2023 de 13h30 à 17h30 au Pôle Jeunes à Marmande ! On se retrouve sur place pour une présentation des programmes européens de mobilité pour les jeunes à réaliser cet été. Nous recherchons également deux volontaires en service civique à partir du mois de mai, n’oubliez pas vos CV ! Pôle jeunes 3 rue de l’Observance Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T13:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00

