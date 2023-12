NEW-Tour – Normandy Equestrian Winter Tour Pôle International du Cheval Saint-Arnoult, 17 janvier 2024, Saint-Arnoult.

NEW-Tour – Normandy Equestrian Winter Tour 17 janvier – 8 février 2024 Pôle International du Cheval Entrée libre

Les concours ont toujours été le moteur de la filière équine pour former, présenter et vendre les chevaux. En partenariat avec les Départements du Calvados et de la Manche, Cheval Normandie, association des éleveurs normands, a souhaité mettre en place un circuit d’hiver unique en France en 2021. Circuit indoor dédié aux jeunes chevaux de 4 à 7 ans, en plusieurs étapes, le New Tour a conquis les professionnels de la filière équine dès sa première édition.

Ce circuit d’hiver revient pour la quatrième fois en 2024, toujours en alternance entre le Pôle International du Cheval Longines – Deauville dans le Calvados et du Pôle Hippique de Saint-Lô dans la Manche, en étant entièrement pensé pour ses trois cibles :

: avec un engagement simplifié, des horaires de passage précis, une variation de chefs de piste Les acheteurs : avec un accueil particulier et un espace chaleureux dédié, un programme détaillé en libre-service pour signaler les chevaux à vendre, une carrière d’essai et un interlocuteur bilingue

Les deux dernières étapes seront primées, filmées et diffusées en streaming.

Notez dès maintenant les dates du NEW-Tour dans le Calvados :

Mercredi 17 et jeudi 18 janvier

Mercredi 31 janvier et jeudi 1er février

Mercredi 7 et jeudi 8 février

Entrée et parking gratuit.

Restauration possible sur place.

Renseignements : https://www.cheval-normandie.fr/

Pôle International du Cheval 14 Avenue Ox And Bucks 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.cheval-normandie.fr/ »}]

