Championnat de France de Horseball Pôle International du Cheval Saint-Arnoult, 14 octobre 2023, Saint-Arnoult.

L’étape de Deauville, organisée les 14 et 15 octobre par l’Association Rouen Roumois Horse-ball au Pôle International du Cheval Longines – Deauville, lancera officiellement la saison 2023/2024 du horse-ball français qui s’articulera en 7 étapes réparties dans toute la France. L’événement accueillera le haut-niveau de la discipline avec les catégories Pro Elite Mixte, Pro Elite Féminine, Pro Mixte et Pro Féminine. Au total, 192 joueurs et autant de chevaux feront le déplacement pour représenter les 32 équipes qui s’affronteront tout au long du week-end.

Inspiré du rugby et du basket ainsi que du pato argentin, le horse-ball rassemble sur le terrain 2 équipes composées de maximum 6 joueurs (4 sur le terrain et 2 remplaçants) dont l’objectif est de marquer le plus de buts. Chaque point est validé après avoir effectué au minimum 3 passes entre trois joueurs différents et après que le ballon ait traversé le but, un cerceau d’un mètre de diamètre situé à 3m50 de hauteur. Les cavaliers comptent sur la maniabilité, la réactivité et le dressage de leurs chevaux pour dominer l’adversaire. Un match est composé de deux mi-temps de 10mn séparées d’une mi-temps de 3 min de repos permettant aux joueurs et leur coach de peaufiner leur stratégie. Trois arbitres supervisent le jeu et veillent à faire respecter les règles de sécurité tout au long du match.

Les matches seront organisés à partir de 9h et jusqu’à 19h le samedi 14 octobre puis de 8h30 à 19h le dimanche 15 octobre, soit 16 matches par jour.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous et il est possible de se restaurer sur place (sur réservation le samedi soir).

