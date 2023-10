Grand National de saut d’obstacles Pôle International du Cheval Saint-Arnoult, 6 octobre 2023, Saint-Arnoult.

Grand National de saut d’obstacles 6 – 8 octobre Pôle International du Cheval Entrée libre

Créé en 2010 sur une surface de 8 hectares, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville contribue au développement économique de la filière équine et du territoire. Disposant d’infrastructures et d’équipement hauts de gamme, le PIC constitue un lieu unique dans le Calvados en offrant un large panel d’activités et de possibilités : école d’équitation, formation, hébergements de chevaux, séminaires, restaurant … De nombreux événements sont organisés par le PIC tout au long de l’année, des concours internationaux de saut d’obstacle, de dressage et de para-dressage ; des concours locaux et nationaux ; des épreuves d’élevage mais aussi des manifestations sans chevaux.

Le Grand National de saut d’obstacles fait étape à Deauville du vendredi 6 au dimanche 8 octobre.

Le Grand National est un circuit de haut niveau mis en place par la Fédération Française d’Equitation pour détecter les meilleurs chevaux et cavaliers en vue des plus grandes échéances internationales. C’est le plus haut niveau national qui existe en équitation. Cet événement est de retour au au Pôle international du Cheval Longines – Deauville cette année, une marque de confiance de la part de la Fédération française d’équitation. Les concurrents participent au Grand National par équipes, appelées “écurie” de 2 ou 3 cavaliers et sous les couleurs d’un ou deux partenaires et/ou sponsors.

Entrée et parking gratuit.

Restauration possible sur place.

Renseignements : 02 31 14 04 04 / https://www.pole-international-cheval.com/

Pôle International du Cheval 14 Avenue Ox And Bucks 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.pole-international-cheval.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T08:30:00+02:00 – 2023-10-06T17:30:00+02:00

2023-10-08T08:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

cheval cavalier

PIC