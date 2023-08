Normandy Horse Meet’up Pôle International du Cheval Saint-Arnoult, 21 septembre 2023, Saint-Arnoult.

Normandy Horse Meet’up 21 et 22 septembre Pôle International du Cheval

La filière équine normande se mobilise au profit de tous les acteurs et professionnels français pour organiser l’événement NORMANDY HORSE MEET UP un rendez-vous complet et en cohérence avec les besoins de la filière : développement durable et bien-être animal, développement économique et mise en réseau des entreprises, diffusion des connaissances scientifiques et techniques.

1er événement en France consacré exclusivement aux professionnels du cheval !

INSPIRER, EXPÉRIMENTER, S’ENGAGER, INNOVER, PARTAGER, DYNAMISER, RÉSEAUTER…

2 halls d’exposition regroupant exposants, conférences & démonstrations en live

2 JOURS d’inspiration & de mise en relation

15 conférences techniques & scientifiques : QUATRE THÉMATIQUES ont été choisies pour permettre aux experts d’apporter les derniers résultats d’études et des solutions concrètes pour les professionnels

o Les clés pour un apprentissage réussi

o L’alimentation au service du bien-être et de la réussite

o L’optimisation de la performance chez le cheval athlète

o L’hébergement la clé du bien-être et de la performance

95 Exposants représentés

70 Démonstrations avec des chevaux

UN EVENEMENT INCOMPARABLE & NOVATEUR QUI MELE

Le bien-être du cheval et le développement durable

Des interventions de chercheurs et d’experts pour des applications concrètes

Des démonstrations de produits et équipements pour les découvrir en situation réelle

Des espaces d’expositions pour favoriser la rencontre

Une véritable expérience : animations, partage d’expériences, lounge d’échanges, cocktail réseautage, …

Des rencontres professionnelles qui créent des connexions, favorisent les mises en relation et présentent les dernières tendances et nouveautés de la filière.

VILLAGE BIEN ETRE EQUIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Découvrez au cœur de l’événement le village thématique dédié entièrement au bien-être du cheval et au développement durable proposé par le label EquuRES avec espace d’exposition, démonstrations et programme de conférences associés.

Horaires :

Jeudi 21 septembre : 9h30 – 19h00

Vendredi 22 septembre : 9h30 – 18h

Soirée cocktail réseautage Meet’NIGHT : Jeudi 21/09 : 19h – 1h

Tarifs :

PASS salon 2 jours (sans colloque) : 15€

PASS colloque jeudi (pass salon 2 jours offert) : 40€

PASS colloque vendredi (pass salon 2 jours offert) : 40€

PASS colloque jeudi et vendredi (pass salon 2 jours offert) : 70€

PASS soirée cocktail réseautage Meet’NIGHT : 10€

Plus de renseignements : https://www.normandy-horse-meetup.fr/

