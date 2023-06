Dress’in Deauville Pôle International du Cheval Saint-Arnoult, 13 juillet 2023, Saint-Arnoult.

Dress’in Deauville 13 – 16 juillet Pôle International du Cheval Entrée libre

Créé en 2010 sur une surface de 8 hectares, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville contribue au développement économique de la filière équine et du territoire. Disposant d’infrastructures et d’équipement hauts de gamme, le PIC constitue un lieu unique dans le Calvados en offrant un large panel d’activités et de possibilités : école d’équitation, formation, hébergements de chevaux, séminaires, restaurant … De nombreux événements sont organisés par le PIC tout au long de l’année, des concours internationaux de saut d’obstacle, de dressage et de para-dressage ; des concours locaux et nationaux ; des épreuves d’élevage mais aussi des manifestations sans chevaux.

Le Dress’in Deauville réunit quelques grands noms du dressage français et étrangers, et les espoirs de la discipline, prêts à s’illustrer dans 8 niveaux de compétitions : de l’amateur au niveau international 3*, en passant par le 2*, les jeunes U25, Poneys, Jeunes Cavaliers, Juniors et Jeunes chevaux. Accueillant une quinzaine de nations, nul doute que le public assiste une fois encore à des figures imposées et reprises libres en musique du plus haut niveau. L’occasion pour les pros de se préparer en vue les championnats d’Europe et des Jeux Olympiques Paris 2024 !

Nouveauté 2023 : Les épreuves se dérouleront sur deux pistes grâce à la nouvelle carrière du Pôle d’une surface de 5000m2.

Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet :

Entrée et parking gratuit

Restauration possible sur place

Nombreux exposants

Plus d’informations : 02 31 14 04 04 / https://www.pole-international-cheval.com/

Pôle International du Cheval 14 Avenue Ox And Bucks 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.pole-international-cheval.com/ »}]

