Longines Deauville Classic 2023 Pôle international du Cheval Deauville Catégories d’Évènement: Calvados

Deauville

Longines Deauville Classic 2023 Pôle international du Cheval, 10 août 2023, Deauville. Longines Deauville Classic 2023 10 – 13 août Pôle international du Cheval Entrée libre Longines Deauville Classic 2023 En 2023, pour sa septième édition, le Longines Deauville Classic se tiendra du 10 au 13 août. Il accueillera pendant ces quatre jours pour la première fois un CSI 4*, auquel s’ajoutera également un CSI 1*, où sont attendus plus de 200 cavaliers accompagnés de 350 chevaux, représentant plus de 20 nations. Devenu en six éditions un incontournable dans le calendrier sportif normand, le Longines Deauville Classic attire de nombreux cavaliers de haut et très haut niveau. De nombreuses autres animations sont présentes lors de l’événement notamment le village exposants et le village des Races Normandes, un moyen pédagogique de faire découvrir les chevaux et les nombreuses races de chevaux normandes. Venez assister à cette compétition et profiter des animations sur le village en famille ! Pôle international du Cheval 14 avenue Ox & Bucks 14800 DEAUVILLE Deauville 14800 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T09:00:00+02:00 – 2023-08-10T17:00:00+02:00

2023-08-13T09:00:00+02:00 – 2023-08-13T17:00:00+02:00 Sport Equestre

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Pôle international du Cheval Adresse 14 avenue Ox & Bucks 14800 DEAUVILLE Ville Deauville Departement Calvados Lieu Ville Pôle international du Cheval Deauville

Pôle international du Cheval Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Longines Deauville Classic 2023 Pôle international du Cheval 2023-08-10 was last modified: by Longines Deauville Classic 2023 Pôle international du Cheval Pôle international du Cheval 10 août 2023 Deauville Pôle international du Cheval Deauville

Deauville Calvados