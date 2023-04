Sotheby’s International Realty CSIO Deauville 2023 Pôle international du Cheval Deauville Catégories d’Évènement: Calvados

Deauville

Sotheby’s International Realty CSIO Deauville 2023 Pôle international du Cheval, 22 juin 2023, Deauville. Sotheby’s International Realty CSIO Deauville 2023 22 – 25 juin Pôle international du Cheval Entrée libre et gratuite CSIO Deauville 2023 Le Pôle International du Cheval (PIC) de Deauville accueille le CSIO Deauville du 22 au 25 juin 2023. Le CSIO Deauville est un événement majeur de saut d’obstacles, et sera un nouveau rendez-vous incontournable dans le Calvados et à Deauville. Les circuits mythiques des Coupes des nations permettent aux meilleurs talents de la discipline de s’affronter par équipes tout au long de l’année à travers le monde. Le CSIO Deauville est une étape majeure de la Longines EEF Series. Ce circuit de concours de saut d’obstacles de niveau 3*, lancé en 2020, a succédé à l’ancienne Division 2 européenne de la Longines FEI Jumping Nations Cup Series. À travers ce circuit, les différentes équipes s’affrontent lors de huit épreuves qualificatives, deux demi- finales et une finale qui se tient en septembre. En 2023, pendant quatre jours, du 22 au 25 juin, les meilleurs cavaliers représenteront ainsi leur nation avec l’ambition de faire briller leurs couleurs au Pôle international du Cheval Longines-Deauville. 10 équipes nationales et 350 chevaux sont attendus. Venez assister à ce concours impressionnant et profiter des nombreuses activités en famille ! Pôle international du Cheval 14 avenue Ox & Bucks 14800 DEAUVILLE Deauville 14800 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T09:00:00+02:00 – 2023-06-22T17:00:00+02:00

2023-06-25T09:00:00+02:00 – 2023-06-25T17:00:00+02:00 Sport Equestre

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Pôle international du Cheval Adresse 14 avenue Ox & Bucks 14800 DEAUVILLE Ville Deauville Departement Calvados Lieu Ville Pôle international du Cheval Deauville

Pôle international du Cheval Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Sotheby’s International Realty CSIO Deauville 2023 Pôle international du Cheval 2023-06-22 was last modified: by Sotheby’s International Realty CSIO Deauville 2023 Pôle international du Cheval Pôle international du Cheval 22 juin 2023 Deauville Pôle international du Cheval Deauville

Deauville Calvados