Mon projet, Mon affaire Pôle Interconsulaire Coulounieix-Chamiers

Dordogne Mon projet, Mon affaire Pôle Interconsulaire Coulounieix-Chamiers, 13 novembre 2023, Coulounieix-Chamiers. Mon projet, Mon affaire Lundi 13 novembre, 08h30 Pôle Interconsulaire Sur Inscription Vos Chambres Consulaires de Dordogne (CCI, CMA & Chambre d’Agriculture) et Initiative Périgord vous invitent à rencontrer les interlocuteurs experts de la cession/reprise d’entreprises. Rendez-vous à la Journée mon projet- mon affaire du lundi 13 novembre Au programme : Matin 3 ateliers de 45 mn environ dans l’amphithéâtre (ou les salles selon affluence – salle 1-2-3-4 ) 08h45 : Le financement et les aides à la reprise d’entreprises artisanales commerciales et agricoles

09h30 : L’évaluation de l’entreprise et du potentiel de l’exploitation

10h15 : L’aspect psychologique de la préparation à la transmission-reprise – votre projet de vie

11h00 : Plénière sur le thème de la réforme des retraites A partir de 12h questions-réponses sur la retraite des indépendants artisans commerçants et des non-salariés agricoles En parallèle de 08h30 à 14h00 : rdvs individuels avec nos experts Après-Midi 14h00-16h30 après midi réservé à la Chambre d’Agriculture Plénière Parcours de la transmission

Les outils de transmission

Témoignages

2023-11-13T08:30:00+01:00 – 2023-11-13T16:30:00+01:00

