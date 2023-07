Stage mensuel 11 à 14 ans – Sauvetage Côtier de Capbreton Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Capbreton, 7 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Stage mensuel uniquement – 3 séances / semaine le mardi, mercredi et vendredi (1h30) – De 11 à 14 ans

Faites le plein d’air frais, d’écume et de vagues, venez découvrir avec nous le sauvetage côtier sportif, discipline ludique et pleine de surprises !

Inscriptions en ligne sur Helloasso.com.

2023-08-07 fin : 2023-09-01 17:30:00. EUR.

Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Rue de la Savane

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Monthly course only – 3 sessions / week on Tuesday, Wednesday and Friday (1h30) – From 11 to 14 years old

Get your fill of fresh air, foam and waves, and join us in discovering coastal lifesaving, a fun discipline full of surprises!

Register online at Helloasso.com

Sólo curso mensual – 3 sesiones / semana los martes, miércoles y viernes (1h30) – De 11 a 14 años

Llénate de aire fresco, espuma y olas, y acompáñanos a descubrir el deporte del socorrismo costero, ¡una disciplina divertida y llena de sorpresas!

Inscríbete en línea en Helloasso.com

Nur monatliches Praktikum – 3 Sitzungen / Woche am Dienstag, Mittwoch und Freitag (1,5 Std.) – Von 11 bis 14 Jahren

Tanken Sie frische Luft, Schaum und Wellen, entdecken Sie mit uns die sportliche Küstenrettung, eine spielerische Disziplin voller Überraschungen!

Online-Anmeldung auf Helloasso.com

Mise à jour le 2023-06-09 par OTI LAS