Stage mensuel 5 à 7 ans – Sauvetage Côtier de Capbreton Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Capbreton, 24 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Stage mensuel uniquement – 1 séance / semaine le jeudi (1h) – De 5 à 7 ans

Faites le plein d’air frais, d’écume et de vagues, venez découvrir avec nous le sauvetage côtier sportif, discipline ludique et pleine de surprises !

Inscriptions en ligne sur Helloasso.com.

2023-07-24 fin : 2023-08-18 15:00:00. EUR.

Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Rue de la Savane

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Monthly course only – 1 session / week on Thursday (1h) – From 5 to 7 years old

Come and discover with us the sport of coastal rescue, a fun discipline full of surprises!

Online registration on Helloasso.com

Curso mensual – 1 sesión / semana el jueves (1h) – De 5 a 7 años

Llénate de aire fresco, espuma y olas, ven a descubrir con nosotros el deporte de salvamento costero, ¡una disciplina divertida y llena de sorpresas!

Inscripción en línea en Helloasso.com

Nur monatliches Praktikum – 1 Sitzung / Woche am Donnerstag (1 Std.) – Von 5 bis 7 Jahren

Tanken Sie frische Luft, Schaum und Wellen. Entdecken Sie mit uns die sportliche Küstenrettung, eine spielerische Disziplin voller Überraschungen!

Online-Anmeldung auf Helloasso.com

Mise à jour le 2023-06-09 par OTI LAS