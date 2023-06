Sauvetage et Beach Fit – Sauvetage Côtier de Capbreton Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Capbreton, 10 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Séance de Beach Fit et sauvetage – de 1 à 3 séances (1h) / semaine

Pour les adultes, pour les moins sportifs, les mamans et tous les autres, 3 séances par semaine EN PETITS GROUPES.

Découverte de l’océan, de ses dangers mais aussi et surtout le plaisir des vagues de l’été.

Inscriptions en ligne.

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:00:00. EUR.

Pôle Glisse – Sauvetage Côtier Capbreton Rue de la Savane

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Beach Fit and rescue session – from 1 to 3 sessions (1h) / week

For adults, for the less athletic, for moms and all others, 3 sessions per week in small groups.

Discover the ocean, its dangers but also and above all the pleasure of the summer waves.

Registration on line

Beach Fit y sesión de salvamento – 1 a 3 sesiones (1h) / semana

Para los adultos, los menos deportistas, las mamás y todos los demás, 3 sesiones por semana EN PEQUEÑOS GRUPOS.

Descubra el océano, sus peligros y sobre todo el placer de las olas del verano.

Inscripción en línea

Beach Fit und Rettungsschwimmer – 1 bis 3 Sitzungen (1 Std.) / Woche

Für Erwachsene, weniger sportliche Menschen, Mütter und alle anderen: 3 Sitzungen pro Woche IN KLEINEN GRUPPEN.

Entdecken Sie den Ozean, seine Gefahren, aber auch und vor allem die Freude an den Wellen des Sommers.

Online-Anmeldung

