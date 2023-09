Formation Titre Professionnel Tourneur / Fraiseur Pôle Formation Adour (site d’Assat) Assat, 25 septembre 2023, Assat.

Formation Titre Professionnel Tourneur / Fraiseur Lundi 25 septembre, 08h00 Pôle Formation Adour (site d’Assat) Sur inscription

Formez-vous au métier de Tourneur / Fraiseur.

Dates : du 25/09/2023 au 22/03/2024

Lieu : ASSAT (64)

Parcours de formation financé et rémunéré ouvert aux demandeurs d’emploi.

Financement par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’HSP, Habilitation de Service Public.

Votre contact pour tous renseignements :

Gilles BAUDET – 06.20.33.84.92 – g.baudet@metaladour.org

Pôle Formation Adour (site d’Assat) 1 cours de l’industrie Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.formation-industries-adour.fr/demandeur-demploi/nouveaux-parcours-formations-industrielles-demandeurs-demploi/ »}, {« type »: « email », « value »: « g.baudet@metaladour.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.20.33.84.92 »}] [{« link »: « mailto:g.baudet@metaladour.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T08:00:00+02:00 – 2023-09-25T09:00:00+02:00

2023-09-25T08:00:00+02:00 – 2023-09-25T09:00:00+02:00

formation insertion