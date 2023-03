Flash rencontre infos Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Flash rencontre infos Pôle Familles, 24 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Flash rencontre infos Vendredi 24 mars, 18h00 Pôle Familles Parents, vous recherchez un mode de garde ? Venez à notre flash rencontre infos le vendredi 24 mars de 18h à 20h au Relais Petite Enfance. Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir le métier d’assistants maternels, les démarches employeurs et les aides financières possibles. Vous pourrez échanger avec les professionnelles et poser vos questions. Nous vous attendons nombreux et nombreuses avec vos enfants. Pôle Familles 2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T20:00:00+01:00

