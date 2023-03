Petit déjeuner des parents – Temps d’échange sur la parentalité Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Petit déjeuner des parents – Temps d’échange sur la parentalité Pôle Familles, 23 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Petit déjeuner des parents – Temps d’échange sur la parentalité 23 mars – 13 avril, les jeudis Pôle Familles o 23 mars : Bébé yoga, découverte de postures de yoga pour les jeunes enfants

o 30 mars : Initiation aux gestes premiers secours

o 6 avril : Comptines signées, initiation à la langue des signes pour communiquer avec son tout-petit

o 13 avril : Les premiers soins du bébé, maitrise des soins d’hygiène

Sur réservation : laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr

Lieu : pôle familles au 2 avenue du général de Gaulle Pôle Familles 2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:30:00+01:00 – 2023-03-23T11:30:00+01:00

2023-04-13T09:30:00+02:00 – 2023-04-13T11:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Autres Lieu Pôle Familles Adresse 2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Ville Bussy-Saint-Georges Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Pôle Familles Bussy-Saint-Georges

Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-saint-georges/

Petit déjeuner des parents – Temps d’échange sur la parentalité Pôle Familles 2023-03-23 was last modified: by Petit déjeuner des parents – Temps d’échange sur la parentalité Pôle Familles Pôle Familles 23 mars 2023 Bussy-Saint-Georges Pôle Familles Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne