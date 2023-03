Ateliers d’éveil Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Ateliers d’éveil Pôle Familles, 21 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Ateliers d’éveil 21 mars – 11 avril, les mardis Pôle Familles o 21 mars : Ça fait « Pop » : atelier d’éveil sensoriel autour des bulles, ouvert aux tout-petits

o 28 mars : Ça fait « Zwing » atelier d’éveil musical, ouvert aux tout-petits

o 4 avril : Ça rebondit : atelier d’éveil moteur (trampoline, ballons, papier bulle…), ouvert dès 8 mois

o 11 avril : co-création avec les familles : venez nous apporter vos idées pour créer ensemble un atelier pour vos enfants, à partir de 18 mois

Sur réservation : laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr

Lieu : Pôle Familles au 2 avenue du général de Gaulle. Pôle Familles 2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:30:00+01:00 – 2023-03-21T10:30:00+01:00

2023-04-11T09:30:00+02:00 – 2023-04-11T10:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Autres Lieu Pôle Familles Adresse 2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges Ville Bussy-Saint-Georges Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Pôle Familles Bussy-Saint-Georges

Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy-saint-georges/

Ateliers d’éveil Pôle Familles 2023-03-21 was last modified: by Ateliers d’éveil Pôle Familles Pôle Familles 21 mars 2023 Bussy-Saint-Georges Pôle Familles Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne