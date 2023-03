Relais Petite Enfance – Bussy-Saint-Georges Pôle Familles Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Seine-et-Marne

Relais Petite Enfance – Bussy-Saint-Georges Pôle Familles, 20 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Relais Petite Enfance – Bussy-Saint-Georges 20 mars – 14 avril Pôle Familles – L’exploration motrice aura lieu lors des ateliers d’éveil dans une salle aménagée avec des ballons, tissus, papier, cerceaux colorés accompagnés de musique POP.

– Création d’une oeuvre collaborative : décoration de boites à chaussures avec couvercle POP qui permet de découvrir les « trésors » collés à l’intérieur…

– Création de canonc à confettis en prévision du Carnaval de la ville

Pôle Familles
2 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges
Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-03-20T10:00:00+01:00 – 2023-03-20T17:00:00+01:00

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T17:00:00+02:00

