Atelier découverte de la permaentreprise Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, 21 novembre 2023, Le Bourget-du-Lac.

Objectif : Explorer le modèle de développement permaentreprise® qui vise à obtenir une production efficace, utile aux humains, sans nuire à la planète, en faisant un usage sobre, voire régénératif des ressources et en partageant équitablement les richesses.

Temps : 3h00

Cet atelier permet de découvrir les composantes d’un modèle de permaentreprise® et les 5 étapes clés de la méthode élaboré par Sylvain Breuzard, PDG du groupe norsys.

Alignement d’une raison d’être avec les principes éthiques de la permaentreprise®.

Formulation d’enjeux, piliers de la stratégie de développement d’une permaentreprise®.

Projets et actions pour concrétiser cette stratégie.

Définition d’objectifs d’impact.

Démarche d’audit et d’amélioration continue.

Avec cet atelier, vous aurez une vision rapide et globale du référentiel permaentreprise. Votre connaissance des 5 étapes vous permettra d’imaginer le chemin à construire pour embarquer votre organisation dans ce nouveau modèle développement.

Un atelier animé par Elsa Baldan (LZA)

16:00 à 19:00

mardi 21 novembre 2023

1e étage du Pôle entrepreneuriat, Savoie Technolac

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

